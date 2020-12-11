В четверг, 10 декабря, в Николаеве и области произошло два пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

В 14:37 в спасательную службу пришло уведомление о пожаре по улице Толбухина в Первомайске. Прибывшие спасатели потушили возгорание при помощи спецтехники, тем самым сохранив помещение от уничтожения. Причиной пожара оказалось нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Сообщение про загоревшееся офисное помещение на улице Адмирала Макарова в Николаеве поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 22:51. В течении десяти минут прибывший караул спасателей ликвидировал пожар, причины воспламенения устанавливаются.

На местах проишествий работают сотрудники полиции для установления всех обстоятельств пожаров.

Напомним, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.