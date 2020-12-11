Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева высказала мнение, что депутатам горсовета 8 созыва будут мешать личные амбиции, поэтому она «ничего особенного» не ждет от этой каденции.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

Во фракции партии «Европейская солидарность» стараются гасить эмоции и амбиции, добавила Елена Киселева.

— В прошлый раз политика не мешала работать, но, как и в этот раз, будут мешать личные амбиции и эмоции. («Европейская солидарность» - прим) гасит эмоции и амбиции. Самое главное, что в тексте присяга написано, это ставить свои личные интересы ниже интересов общественных. Вот мы так и боремся, общественные интересы превыше своих личных настроений, превыше своих личных амбиций, превыше своих интересов. Самый главный залог успеха любого депутата, это когда ты личное ставишь не то, чтобы на второй план, а вообще не видишь. Тогда все будет нормально, - сказала она.

Ранее Елена Киселева сказала, что представители ее политической силы в горсовете не поддержат кандидатов от партий «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За життя» на должность секретаря горсовета.