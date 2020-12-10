Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева сказала, что представители ее политической силы в горсовете не поддержат кандидатов от партий «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За життя» на должность секретаря горсовета.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

— Если мы говорим о партийной позиции, то она должна быть последовательной. В случае, если на общепартийном уровне определено, что мы не можем поддерживать представителей «ОПЗЖ», а для нас это Альфа и Омега, мы, действительно, ни при каких условиях не можем поддерживать представителей «ОПЗЖ», у нас разные политические и идеологические основания. Относительно представителей «Слуги народа», то в целом на эмоциональном уровне скажу, что сегодня эта партия отвечает за все происходящее в Украине, а происходящее в Украине мне, как гражданке, не нравится. Особенно как женщине, матери и дочери мне не нравится общегосударственная ситуация с коронавирусом. Исходя из этого, наверное, мы не будем поддерживать представителя этой политической силы, - сказала Елена Киселева.

Кроме того, она сказала, что ей непонятна ситуация, при которой некоторые депутаты, прошедшие в совет от «Слуги народа», не являются членами указанной партии.

— Это нас настораживает, - пояснила Елена Киселева.

В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

После этого журналисты НикВести выяснили, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.