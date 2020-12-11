Дмитрий Фалько, депутат горсовета Николаева, член фракция партии «Пропозиція», надеется, что в новом созыве в сессионном зале будет мало политики, а депутаты сконцентрируются на проблемах города.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

При этом Дмитрий Фалько не исключает, что «партии, которые зависят от своего киевского руководства, будут периодически вмешивать политику в работу горсовета».

— Ожидаю конструктивной работы, ожидаю того, что все оставят в стороне свои политические амбиции, будут заниматься конкретными вопросами города и вопросами местного самоуправления, и насущными проблемами. Дороги, инфраструктура, состояние нашего жилищно-коммунального хозяйства, образование, медицина. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Безусловно, партии, которые зависят от своего киевского руководства, они будут периодически вмешивать политику в работу горсовета. К этому я настроен крайне негативно, надеюсь, что все-таки разум восторжествует, что мы сможем им как-тот объяснить необходимость сконцентрироваться на местных вопросах. Для общеполитических вопросов есть другие трибуны и другие площадки, - сказал депутат.

Как известно, фракция партии «Пропозиція» в новом Николаевском горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.

Напомним, ранее Дмитрий Фалько рассказал, что решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.