Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время прямого эфира в Facebook в пятницу, 11 декабря.

— Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы поизвиняться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину, - сказал Анатолий Бондаренко.

Кроме того, городской голова рассказал об избрании нового исполнительного комитета, в состав которого вошли представители партий За будущее, Слуга народа, Европейская солидарность, Черкасчане и Батькивщина. По его словам, нужно забыть о предвыборных ссорах и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города, как погодных, так и связанных с коронавирусом.

Во втором туре выборов городского главы Черкасс победил действующий мэр Анатолий Бондаренко — он опередил своего оппонента от партии Голос на 5742 голоса.