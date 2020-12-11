Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. В законопроект вошли пункты о военной помощи Украине и расширенные санкции против проекта «Северный поток-2».

Оборонный бюджет на 2021 год поддержали 75 членов Сената, сообщает РБК-Украина.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Работы проходят территориальных водах Германии.