Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси, под ограничения попал белорусский диктатор Александр Лукашенко, а также еще 15 граждан Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.



Уточняется, что, помимо Александра Лукашенко, под санкции попал его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В правительстве заявили, что все, кто был включен в санкционный список «несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов» в Беларуси, состоявшихся 9 августа.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.