На опубликованном фото видно, как на пешиходной дорожке по уице Леонтовича около автовокзала обустроили бетонный фундамент и установили скелет и роллеты для четырех ларьков.

Комментируя публикацию, в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета заявили, что данный участок находится в аренде у компании «МАР-1».

— Земельный участок по адресу: площадь Леонтовича, 7, общей площадью 10316 квадратных метров, был предоставлен в аренду для обслуживания торгового комплекса, «МАР-1». В департамент архитектуры и градостроительства отправлено письмо о выданных паспортов привязки на временные сооружения, о которых идет речь. Спасибо за неравнодушие, вопрос на контроле, — сообщили в департаменте.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, одним из владельцев «МАР-1» является депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка.

Компания «МАР-1» стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Также отметим, что Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк обещает, что его политсила будет бороться с незаконными киосками и рекламными конструкциями в городе, несмотря на партийную принадлежность, или статус их владельцев.