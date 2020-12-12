Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ведомство выразило протест в связи с расширением перечня украинцев, в отношении которых РФ ввела так называемые специальные экономические меры. В него в частности попали спикер Рады Дмитрий Разумков и народные депутаты от «Слуги Народа».

— МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях, — говорят в МИД.

Там добавляют, что украинская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

Напомним, в обновленный список санкций России против Украины попали народные депутаты Украины, избранные от «Слуги народа».