В Министерстве иностранных дел считают новые санкции России против Украины, которые ввели накануне, продолжением агрессии и давлением на депутатов и общество.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Ведомство выразило протест в связи с расширением перечня украинцев, в отношении которых РФ ввела так называемые специальные экономические меры. В него в частности попали спикер Рады Дмитрий Разумков и народные депутаты от «Слуги Народа».
— МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях, — говорят в МИД.
Там добавляют, что украинская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.
Напомним, в обновленный список санкций России против Украины попали народные депутаты Украины, избранные от «Слуги народа».
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В Министерстве иностранных дел считают новые санкции России против Украины, которые ввели накануне, продолжением агрессии и давлением на депутатов и общество.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Ведомство выразило протест в связи с расширением перечня украинцев, в отношении которых РФ ввела так называемые специальные экономические меры. В него в частности попали спикер Рады Дмитрий Разумков и народные депутаты от «Слуги Народа».
— МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях, — говорят в МИД.
Там добавляют, что украинская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.
Напомним, в обновленный список санкций России против Украины попали народные депутаты Украины, избранные от «Слуги народа».