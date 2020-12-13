Федеральный суд штата Висконсин отклонил иск действующего президента Дональда Трампа о признании результатов выборов президента США недействительными.
Об этом сообщает Associated Press.
Детали: Представители Трампа в штате требовали чтобы более 221 тысячу бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они считают, что бюллетени были поданы с нарушениями.
В Висконсине кандидат Демократической партии Джо Байден победил с преимуществом в 20 тысяч 600 голосов.
Напомним, Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали еще 16 штатов, об отмене результатов голосования на выборах президента в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия из-за якобы фальсификации.
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Федеральный суд штата Висконсин отклонил иск действующего президента Дональда Трампа о признании результатов выборов президента США недействительными.
Об этом сообщает Associated Press.
Детали: Представители Трампа в штате требовали чтобы более 221 тысячу бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они считают, что бюллетени были поданы с нарушениями.
В Висконсине кандидат Демократической партии Джо Байден победил с преимуществом в 20 тысяч 600 голосов.
Напомним, Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали еще 16 штатов, об отмене результатов голосования на выборах президента в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия из-за якобы фальсификации.