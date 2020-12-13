В Беларуси в ходе Марша народного обвинения, который проходит в воскресенье, 13 декабря, силовики задержали более 300 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на ГУВД.

В ведомстве утверждают, что участников протестов задерживали якобы "за нарушения законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска".

В то же время правозащитный белорусский центр Вясна по состоянию на 21:00 обнародовал имена 240 задержанных. Список дополняется и обновляется.

В знак протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков в Беларуси по всей стране в воскресенье, 13 декабря, проходят Судебные марше. С самого начала силовики начали жестокое задержание протестующих.

Ранее сообщалось, что при разгоне акции протеста в Тиране полиция применила водяные пушки