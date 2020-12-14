8 декабря во дворе многоэтажного дома по улице Адмиральской, 29, который находится на пересечении с Соборной обнаружили обвал грунта. В городском управлении чрезвычайных ситуаций подозревают, что провал связан с тем, что там проходили катакомбы, но краевед Андрей Шинкаренко рассказал, что на самом деле это засыпанный колодец времен, когда там находился Дом Аркаса.

В сюжете мунициапльного телеканала «Март» рассказали, что обвал в центре двора был обнаружен во время работ по установке там детской площадки. Городское управление по чрезвычайным ситуациям провело первоочередное обследование провала, которое позволяет считать, что это подвальное помещение, которое имеет два свода.

— На сегодняшний момент руководством города принято решение о дальнейшем обследовании этой пустоты. 10-й взвод горно-спасательного отряда выполняет работы по выборке грунта для того, чтобы дойти до тех двух сводов, верхняя часть которых просматривается при визуальном осмотре, - рассказал начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя.

Сейчас работы по исследованиям проводятся. Также внедрены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, чтобы обвал не продолжился.

В управлении чрезвычайных ситуаций сообщают, что согласно архивным данным по улице Адмиральской проходят катакомбные тоннели, а потому работы проводятся по программе обследования подземных пустот.

В то же время, николаевский краевед, руководитель краеведческого сайта «Николаевский базар» Андрей Шинкаренко утверждает, что этот провал никак не связан с катакомбами.

На своем канале в YouTube он опубликовал видео, где рассказал, что в 50-е годы прошлого столетия на углу Соборной и Адмиральской была построена «сталинка» для работников завода имени 61 коммунара. До того на этом месте стоял Дом Аркаса, он был построен еще в 1876 году и простоял до 1944 года, когда его сожгли немецко-фашистские оккупанты.

По его словам, Этот особняк был построен буквой «П». Центральный вход в этот дом был расположен по улице Адмиральской. А центральный въезд был расположен с улицы Соборной - там были установлены ворота.

— В центре этого двора был расположен колодец. На плане этого здания он подписан как «Цистерна». Самое интересное, что сохранилась даже фотография этого колодца. И вот, собственно говоря, сейчас, во время работ по благоустройству двора этой «сталинки» и произошел обвал грунта - вскрылся этот колодец, - рассказал Андрей Шинкаренко.

На переднем плане колодец во дворе Дома Аркаса

При этом, он считает, что при строительстве современного здания на этом месте, 4-х этажной «сталинки», рабочие использовали этот колодец как водоем, а позже засыпали строительным мусором.

— Я думаю, что когда шло строительство этого здания, этот колодец заполняли водой и использовали его как водоем. Позже, когда здание было закончено, вы знаете, что в советские времена коммуникации к строительному объекту подводили в последнюю очередь, вот тогда, вероятно, когда сюда уже подключили городской водопровод, тогда этот колодец стал не нужен, и он был засыпан строительным мусором. Сейчас этот мусор провалился. Я думаю, что сейчас произойдет расчистка этого колодца, возможно, мы увидим, каким был колодец Дома Аркаса. Такой вот привет из прошлого от Дома Николая Аркаса обнаружился в декабре 2020 года как раз здесь во дворе «сталинки» на углу Соборной и Адмиральской, - рассказал Андрей Шинкаренко.

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