За прошедшие сутки, 13 декабря, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южный. Возле Катериновки, противник стрелял со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток неподалеку населенного пункта Водяное, было отмечено вражескую огневую активность из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутове враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

От начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил ВСУ провели учебные маневры танковых подразделений по ведению оборонительного боя.