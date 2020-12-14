В Одесской области вечером 13 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, возле села Зализнычне в Болградском районе столкнулись Daewoo Lanos и Renault.

Удар был такой силы, что в кювет слетел автомобиль Daewoo, в салоне которого находились мужчина с женой и тремя детьми. Все они попали в больницу.

Также пострадал водитель и один из пассажиров Renault. Они тоже были госпитализированы.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.