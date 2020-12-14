Конституционный суд Украины на этой неделе решит вопрос о форме рассмотрения представления о конституционности постановления Кабинета министров о карантине выходного дня. Рассмотрение вопроса пройдет на заседании во вторник, 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд решит вопрос об устной или письменной форме рассмотрения этого конституционного представления.

Представление подали 48 народных депутатов. В нем обжалованы отдельные положения постановления КМУ, которым введен так называемый карантин выходного дня, предусматривающий ряд ограничений для бизнеса в субботу и воскресенье.

Обжалуют парламентарии и положение постановления, которым запрещают учреждениям здравоохранения плановые мероприятия по госпитализации, кроме предусмотренных этим документом.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Конституционный суд не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина.

Напомним, усилить карантин в Украине ранее запланированного 8 января Кабинет министров может в случае, если ежедневно будут выявлять 32-35 тысяч новых больных COVID-19.