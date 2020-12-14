Мэр Александр Сенкевич созывает на завтра, 15 декабря внеочередную сессию Николаевского городского совета.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 19 ноября, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Сессия назначена на вторник, 15 декабря, на 10:00. Депутаты на заседании должны будут утвердить регламент работы городского совета, положение о работе постоянных депутатских комиссиях, утвердить их состав, а также рассмотреть текущие вопросы.
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.
11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета депутаты приняли решение создать 5 постоянных комиссий.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Мэр Александр Сенкевич созывает на завтра, 15 декабря внеочередную сессию Николаевского городского совета.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 19 ноября, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Сессия назначена на вторник, 15 декабря, на 10:00. Депутаты на заседании должны будут утвердить регламент работы городского совета, положение о работе постоянных депутатских комиссиях, утвердить их состав, а также рассмотреть текущие вопросы.
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.
11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета депутаты приняли решение создать 5 постоянных комиссий.