Мэр Александр Сенкевич созывает на завтра, 15 декабря внеочередную сессию Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует его распоряжение от 19 ноября, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.

Сессия назначена на вторник, 15 декабря, на 10:00. Депутаты на заседании должны будут утвердить регламент работы городского совета, положение о работе постоянных депутатских комиссиях, утвердить их состав, а также рассмотреть текущие вопросы.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента горсовета депутаты приняли решение создать 5 постоянных комиссий.