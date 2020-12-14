По состоянию на 10:00 14 декабря в Николаевской области зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 24404 (+305) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1109 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 - 400, за сутки - 4.
Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
По состоянию на 10:00 14 декабря в Николаевской области зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 24404 (+305) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1109 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 - 400, за сутки - 4.
Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.