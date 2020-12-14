По состоянию на 10:00 14 декабря в Николаевской области зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 24404 (+305) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 16671 (+239)

Первомайск - 861 (+7)

Южноукраинск - 754 (+5)

Вознесенск - 682 (+3)

Очаков - 387;

Арбузинский район - 191 (+3)

Баштанский район - 314 (+6);

Березанский район - 295 (+1)

Братский район - 148;

Березнеговатский район - 132;

Веселиновский район - 229 (+1)

Витовский район - 815 (+2)

Вознесенский район - 222;

Врадиевский район - 188;

Еланецкий район - 105 (+4)

Доманевский район - 231;

Казанковский район - 269 (+3)

Кривоозерский район - 223 (+9);

Николаевский район - 300 (8);

Новобугский район - 184;

Новоодесский район - 378 (+14)

Очаковский район - 164;

Первомайский район - 348;

Снигиревский район - 313.

Заболевание COVID-19 установлен в 1109 (+14) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 - 400, за сутки - 4.

Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.