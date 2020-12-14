В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области депутаты Южноукраинского городского совета VIII на второй сессии утвердили создание пяти постоянных депутатских комиссий.

Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.

Перед голосованием Южноукраинский городской голова Валерий Онуфриенко призвал депутатов думать об избирателях, а не о своих амбициях.

— Не надо этих амбиций. Говорю еще раз, все вопросы, которые мы будем обсуждать, будут открыты и прозрачны. Все будут прекрасно их знать, не обязательно в другой комиссии работать, в бюджетной. Все будет обсуждаться, выноситься и печататься. Скрытности и подлога не будет, я вам обещаю это. Ругаться, что кто-то хочет в другую комиссию, хочет владеть бюджетом… все будет висеть на сайтах, все будет напечатано. В чем проблема? – сказал Валерий Онуфриенко.

Также этим решением депутаты выбрали глав и членов постоянных комиссий городского совета в таком составе:

Постоянная комиссия городского совета по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, предотвращения коррупции, содействия депутатской деятельности, этике и регламенту:

Председатель комиссии - Михаил Устюшенко

Постоянная комиссия городского совета по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета и финансов, инвестиций, регуляторной политики, торговли, услуг и развития предпринимательства:

Председатель комиссии - Александр Миронюк

Постоянная комиссия городского совета по вопросам земельных отношений и земельного кадастра, планирование территории, строительства, архитектуры, охраны памятников, исторической среды и благоустройства:

Председатель комиссии - Олег Коноплянников

Постоянная комиссия городского совета по вопросам жилищной политики, коммунального хозяйства, собственности, общественного имущества и приватизации, транспорта, природопользования, охраны окружающей среды и энергосбережения:

Председатель комиссии - Александр Акуленко

Постоянная комиссия городского совета по вопросам социальной защиты, здравоохранения, материнства и детства, образования, науки, культуры, языка, прав национальных меньшинств, международного сотрудничества, информационной политики, молодежи, спорта и туризма:

Председатель комиссии - Николай Покрова

Ранее главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.