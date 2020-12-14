В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета депутаты отказались вносить изменения в штатное расписание исполкома, чтобы добавить городскому голове Валерию Онуфриенко четвертого заместителя.

Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.

Перед голосованием мэр Южноукраинска объяснил, что ему необходим профильный заместитель по земельным вопросам, который другие вопросы курировать не будет.

— Мы просчитывали, с юристами говорили, это не помешает, это не увеличение. Нужен человек, с которого можно спросить, который будет работать. Вот, есть директор атомной станции, он один, давайте уберем всех заместителей, пусть сам руководит. Ребята, еще раз призываю, достаньте свою совесть. Увеличения штата не происходит. Если бы мы хотели увеличить штат, то я бы предложил 5-8 заместителей, но мы сейчас рассматриваем минимум из того, что можно сделать на данном этапе, - мотивировал депутатов Валерий Онуфриенко.

При этом депутаты не согласились вводить новую штатную единицу.

После этого в горсовете депутаты избрали счетную комиссию и начали готовить кабинки и бюллетени для тайного голосования за секретаря горсовета.

Примечательно, что перед этим он назвал четверых кандидатур на должности заместителей Южноукраинского городского головы:

— Алексей Майборода, первый заместитель городского головы

— Юрий Сероух, заместитель городского головы

— Александр Кольчак, заместитель городского головы

— Сергей Горностай, заместитель городского головы

— Галина Мороз, управляющая делами

Ранее Валерий Онуфриенко заявил, что секретарем горсовета видит Николая Пелюха. Он прошел в совет от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».