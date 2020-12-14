В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета городской голова Валерий Онуфриенко заявил, что секретарем горсовета видит Николая Пелюха. Он прошел в совет от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.

Кроме того, он назвал кандидатур на должности заместителей Южноукраинского городского головы:

— Алексей Майборода, первый заместитель городского головы

— Юрий Сероух, заместитель городского головы

— Александр Кольчак, заместитель городского головы

— Сергей Горностай, заместитель городского головы

— Галина Мороз, управляющая делами

После этого в работе сессии объявили перерыв, чтобы депутаты собрались в своих депутатских комиссиях и рассмотрели кадровые предложения.

Отметим, что местный сайт Барометр пишет, что Николай Пелюх в Южноукраинск приехал три года назад по приглашению своего старшего брата Александра, который является помощником Генерального директора ЮУ АЭС, депутата областного совета от «Блока Петра Порошенко» Владимира Лисниченко.

В мае 2019 года Николая Пелюха назначили на должность заместителя городского головы Южноукраинска.

Ранее главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.

В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области депутаты Южноукраинского городского совета VIII на второй сессии утвердили создание пяти постоянных депутатских комиссий.