В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета городской голова Валерий Онуфриенко заявил, что секретарем горсовета видит Николая Пелюха. Он прошел в совет от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.
Кроме того, он назвал кандидатур на должности заместителей Южноукраинского городского головы:
— Алексей Майборода, первый заместитель городского головы
— Юрий Сероух, заместитель городского головы
— Александр Кольчак, заместитель городского головы
— Сергей Горностай, заместитель городского головы
— Галина Мороз, управляющая делами
После этого в работе сессии объявили перерыв, чтобы депутаты собрались в своих депутатских комиссиях и рассмотрели кадровые предложения.
Отметим, что местный сайт Барометр пишет, что Николай Пелюх в Южноукраинск приехал три года назад по приглашению своего старшего брата Александра, который является помощником Генерального директора ЮУ АЭС, депутата областного совета от «Блока Петра Порошенко» Владимира Лисниченко.
В мае 2019 года Николая Пелюха назначили на должность заместителя городского головы Южноукраинска.
Ранее главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.
В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области депутаты Южноукраинского городского совета VIII на второй сессии утвердили создание пяти постоянных депутатских комиссий.
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В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета городской голова Валерий Онуфриенко заявил, что секретарем горсовета видит Николая Пелюха. Он прошел в совет от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.
Кроме того, он назвал кандидатур на должности заместителей Южноукраинского городского головы:
— Алексей Майборода, первый заместитель городского головы
— Юрий Сероух, заместитель городского головы
— Александр Кольчак, заместитель городского головы
— Сергей Горностай, заместитель городского головы
— Галина Мороз, управляющая делами
После этого в работе сессии объявили перерыв, чтобы депутаты собрались в своих депутатских комиссиях и рассмотрели кадровые предложения.
Отметим, что местный сайт Барометр пишет, что Николай Пелюх в Южноукраинск приехал три года назад по приглашению своего старшего брата Александра, который является помощником Генерального директора ЮУ АЭС, депутата областного совета от «Блока Петра Порошенко» Владимира Лисниченко.
В мае 2019 года Николая Пелюха назначили на должность заместителя городского головы Южноукраинска.
Ранее главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.
В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области депутаты Южноукраинского городского совета VIII на второй сессии утвердили создание пяти постоянных депутатских комиссий.