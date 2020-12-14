В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета путем тайного голосования секретарем горсовета избрали депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николая Пелюха.

Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.

«За» его кандидатуру проголосовали 29 депутатов. 2 депутата были против.

Отметим, что он был единственным кандидатом на указанную должность, на данную позицию его предложил городской голова Валерий Онуфриенко.

Николай Пелюх в своей декларации за 2019 год показал 545 тысяч 250 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 200 тысяч 916 гривен дохода от работы на должности заместителя городского головы Южноукраинска. Также он задекларировал 23 тысячи долларов США наличными.

В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области депутаты Южноукраинского городского совета VIII на второй сессии утвердили создание пяти постоянных депутатских комиссий.