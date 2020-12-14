Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ», передает Hromadske.

— Абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19, — сказал Юрий Камельчук.

Он также отметил, что слышит об «эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%», но он этого не поддерживает.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения заявляла о необходимости создания вакцины против COVID-19 с эффективностью более 50%, чтобы начать вакцинацию населения, но о 30% эффективности не шла речь.

Напомним, сегодня Украина пересекла границу в 900 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине обнаружили 6 тысяч 451 случай инфицирования, также вчера выздоровели 5 тысяч 154 пациента, а умерли от осложнений — 93.