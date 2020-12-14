Алеся Порхун, фото с личной страницы в Facebook

Главой Первомайского районного совета избрали депутата от «Слуги народа» Алесю Порхун.

Об этом сообщает интернет-издание Преступности.НЕТ.

В пятницу, 11 декабря в ходе сессии Первомайского районного совета из 42 депутатов участие в голосовании за избрание главы совета приняли 36 депутатов. Кандидатуру Алеси Порхун поддержали 22 депутата, 12 депутатов проголосовали против, один бюллетень был не использован и еще один — испорчен.

Как известно, обновленный состав райсовет выглядит следующим образом: 10 мандатов достались партии «ОПЗЖ», 9 мест получила партия «Слуга народа», по 7 мандатов достались «Европейской солидарности» и «Наш край», 5 мандатов получила «Батьківщина» и еще 4 достались партии «За Майбутнє».

Справка: Алеся Порхун гражданка Украины, родилась 27 августа 1985 года (35 лет). Имеет высшее образование, работает в Мигиевском колледже Николаевского аграрного университета старшим инспектором по кадрам. Проживает в смт Саврань, Одесская область.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета путем тайного голосования секретарем горсовета избрали депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николая Пелюха.