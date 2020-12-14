Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.
Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба правительства.
Новые ограничения запрещают:
В пресс-службе правительства отметили, что другие карантинные ограничения будут действовать и в дальнейшем.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.
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Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.
Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба правительства.
Новые ограничения запрещают:
В пресс-службе правительства отметили, что другие карантинные ограничения будут действовать и в дальнейшем.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.