В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу российско-оккупационными властями крымского винного завода «Массандра».

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала на своей странице в Twitter, что решение является юридически ничтожным.

Как отметила представитель МИД, Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.

— В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна «Массандра» своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность, — заявила Эмине Джапарова.

Напомним, сегодня Россия продала винный концерн «Массандра», который находится в оккупированном Крыму. Концерн, в который входят 11 заводов, за почти 73 миллиона долларов купила дочерняя компания банка «Россия».