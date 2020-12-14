Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В частности, под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Отмечается, что речь идет о законе CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

— Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки, — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

При этом Майк Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему зенитно-ракетных комплексов С-400 в координации с Соединенными Штатами.

— Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны, — добавил он.

Напомним, Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией Крыма.