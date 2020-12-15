За сутки 14 декабря на Донбассе на участках ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Там враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому они огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Провокация противника не имела угрозы для бойцов ООС, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил ВСУ провели учебные маневры танковых подразделений по ведению оборонительного боя.