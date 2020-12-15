Федеральная торговая комиссия США обязала ряд технологических компаний отчитаться о методах сбора и обработки персональных данных пользователей.

Об этом пишет theБабель ссылаясь на данные сайта комиссии.

Отчеты должны предоставить Amazon, ByteDance, Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube. На это у них есть 45 дней.

Комиссию интересует информация, как компании определяют, какую рекламу показывать пользователям, как измеряют вовлеченность пользователей и влияют ли их методы на детей и подростков. Кроме того, комиссия хочет понять, как компании влияют на то, что пользователи слышат и видят, с кем они разговаривают и какой информацией делятся.

Как сообщает CNBC, компания Discord заявила, что ее мессенджер не показывает рекламу, поэтому он не зарабатывает ни на ней, ни на продаже данных пользователей. В Twitter выразили готовность к сотрудничеству. Другие компании не предоставили комментарии.

Напомним, что американская компания-разработчик антикоронавируснои вакцины Moderna Inc. пострадала от хакерских атак.