Власти муниципалитета Мол в Бельгии начала расследование после того, как десятки жителей дома престарелых заболели COVID-19 после рождественского визита человека в костюме Санта-Клауса.

Об этом пишет hromadske.

После визита выяснилось, что человек заболел COVID-19. После этого власть начала тестировать жителей дома.

Сначала сообщалось, что коронавирус обнаружили у 45 человек. В то же время телекомпания VRT сообщает, что это количество достигло 75, включая 14 сотрудников.

Мэр муниципалитета Вим Кайерс сказал VRT, что визит был «сделан с наилучшими намерениями», но стал «очень темным днем для дома».

— Это очень тяжело психологически для человека, который играл Санту, а также для организаторов и сотрудников, - рассказывает мэр.

Он говорит, что для того, чтобы взять вирус под контроль, приобщат в частности Красный Крест. Сейчас у больных симптомы от легких до средней тяжести.

Персонал дома надеялся, что визит Санта-Клауса поднимет моральный дух его жителей. Там отметили, что актер не чувствовал себя плохо перед работой. Он держался на расстоянии от людей и носил маску на лице, убеждают в пансионате.

В то же время мэр Вим Кайерс отметил: «Сначала в доме престарелых говорили, что правила соблюдались. Но потом мы получили фото от семей его жителей, на которых видно, что это не так».

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.