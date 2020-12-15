Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко рассказал, что еще две православные церкви в скором времени могут признать Православную Церковь Украины.

Об этом он сказал в эфире программы «Обратный отсчет» на канале UA:Первый, пишет пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь одна из пятнадцати православных сестер-церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, что Священный Синод Кипрской церкви поддержал решение архиепископа Хризостома и признал Православную церковь Украины.