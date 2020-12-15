Представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что взрыв на сингапурском танкере BW Rhine возле порта Джидды произошел в результате атаки лодки со взрывчаткой. Саудиты воспринимают нападения как террористический акт.

Об этом пишет Reuters.

Капитана BW Rhine рассказал телеканалу Al Arabiya, что перед взрывом команда наблюдала возле танкера небольшие лодки.

Владелец танкера компания Hafnia указала, что атака произошла примерно в 00:40 по местному времени 14 декабря во время ожидания в очереди на выгрузку в Джидде. От взрыва пострадал корпус судна, а последующий пожар уничтожил часть оборудования. Разлива нефти не произошло.

Предположительно, к атаке могут быть причастны йеменские хуситы, которых поддерживает Иран.

Напомним, что 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.