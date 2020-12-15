Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов не поддерживать государственный бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и увеличить бюджет на медицину.

Об этом он сказал на утреннем брифинге 15 декабря, пишет «Украинская правда».

— Уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье и ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за наши жизни. И мне очень интересно, как эти слова отразятся на конкретных делах… Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать: «А может, обойдется?». На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины – и это не какие-то страшилки от меня – под угрозой существования. Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен. У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас зарплата, – и сравните. И подумайте: как этот человек может жить на эти деньги. Зарплата среднего медицинского персонала составляет 7 тысяч гривен: медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала – 5 тысяч гривен. Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию, - сказал Максим Степанов.

Также он отметил, что врачи все чаще заглядывают на сайты работы за рубежом, потому что там они будут получать зарплату в десятки раз больше.

По его словам, «зарплата медика в Украине – на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше той же – около 2,5 тысяч евро».

Глава МОЗ считает, что даже тысячи современных больниц не будут нужны, если в них не будет врачей и медсестер, поэтому вопрос финансирования медицины – «это вопрос национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения требует, чтобы депутаты Верховной Рады Украины приняли новый госбюджет с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП.