По состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает областной штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Выздоровели больных за сутки - 190, всего выздоровели - 10935. Умерло всего от последствий COVID-19 - 406, за сутки - 6.
По состоянию на 15 декабря из всех 24749 (+345) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 16910 (+239)
- Первомайск - 862 (+1)
- Южноукраинск - 768 (+14)
- Вознесенск - 697 (15);
- Очаков - 387;
- Арбузинский район - 191;
- Баштанский район - 317 (+3)
- Березанский район - 295;
- Братский район - 153 (+5);
- Березнеговатский район - 134 (+2)
- Веселиновский район - 235 (+6);
- Витовский район - 830 (15);
- Вознесенский район - 229 (+7)
- Врадиевский район - 188;
- Еланецкий район - 108 (+3)
- Доманевский район - 231;
- Казанковский район - 276 (+7)
- Кривоозерский район - 223;
- Николаевский район - 302 (+2)
- Новобугский район - 185 (+1)
- Новоодесский район - 394 (+16)
- Очаковский район - 164;
- Первомайский район - 349 (+1)
- Снигиревский район - 321 (8).
COVID-19 установлен у 1131 (+22) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1048 человек, методом ИФА - 493.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 173 человека с подозрением на COVID-19.
Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
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По состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает областной штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Выздоровели больных за сутки - 190, всего выздоровели - 10935. Умерло всего от последствий COVID-19 - 406, за сутки - 6.
По состоянию на 15 декабря из всех 24749 (+345) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 16910 (+239)
- Первомайск - 862 (+1)
- Южноукраинск - 768 (+14)
- Вознесенск - 697 (15);
- Очаков - 387;
- Арбузинский район - 191;
- Баштанский район - 317 (+3)
- Березанский район - 295;
- Братский район - 153 (+5);
- Березнеговатский район - 134 (+2)
- Веселиновский район - 235 (+6);
- Витовский район - 830 (15);
- Вознесенский район - 229 (+7)
- Врадиевский район - 188;
- Еланецкий район - 108 (+3)
- Доманевский район - 231;
- Казанковский район - 276 (+7)
- Кривоозерский район - 223;
- Николаевский район - 302 (+2)
- Новобугский район - 185 (+1)
- Новоодесский район - 394 (+16)
- Очаковский район - 164;
- Первомайский район - 349 (+1)
- Снигиревский район - 321 (8).
COVID-19 установлен у 1131 (+22) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1048 человек, методом ИФА - 493.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 173 человека с подозрением на COVID-19.
Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.