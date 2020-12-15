По состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает областной штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Выздоровели больных за сутки - 190, всего выздоровели - 10935. Умерло всего от последствий COVID-19 - 406, за сутки - 6.

По состоянию на 15 декабря из всех 24749 (+345) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 16910 (+239)

- Первомайск - 862 (+1)

- Южноукраинск - 768 (+14)

- Вознесенск - 697 (15);

- Очаков - 387;

- Арбузинский район - 191;

- Баштанский район - 317 (+3)

- Березанский район - 295;

- Братский район - 153 (+5);

- Березнеговатский район - 134 (+2)

- Веселиновский район - 235 (+6);

- Витовский район - 830 (15);

- Вознесенский район - 229 (+7)

- Врадиевский район - 188;

- Еланецкий район - 108 (+3)

- Доманевский район - 231;

- Казанковский район - 276 (+7)

- Кривоозерский район - 223;

- Николаевский район - 302 (+2)

- Новобугский район - 185 (+1)

- Новоодесский район - 394 (+16)

- Очаковский район - 164;

- Первомайский район - 349 (+1)

- Снигиревский район - 321 (8).

COVID-19 установлен у 1131 (+22) работников учреждений здравоохранения.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1048 человек, методом ИФА - 493.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 173 человека с подозрением на COVID-19.

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.