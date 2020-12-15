В Канаде сделали первые прививки от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech. Ее получили пожилая женщина, требующая длительного ухода, и сотрудница дома престарелых.

Об этом пишет РБК-Украина.

Вакцину против COVID-19 ввели в Торонто. Первой, кто получил прививку, стала Анита Квиданген, сотрудник по уходу за пожилыми людьми.

Отмечается, что поскольку первые прививки были сделаны в Квебеке и Торонто с интервалом в полчаса, это создало определенную путаницу относительно того, какая из провинций начала вакцинацию первой. В итоге выяснили, что все же первым был Квебек. Там вакцину получила жительница, которая требует длительного ухода — 89-летняя Гизель Левеск.

Напомним, Украина 5 декабря подала первую заявку в Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации получил в мировой инициативы COVAX, вторую заявку подадут 14 декабря.