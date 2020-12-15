Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, ни одна из компаний, «которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развития предприятия» не участвовала в «аукционе» оккупационной власти. То, что завод продали за цену, которая минимально превышает стартовую, свидетельствует о фиктивности «аукциона», говорит Резников.

«Массандру» продали компании «Южный проект», которая является дочерней фирмой банка «Россия». Этот банк и его основные публичные бенефициары находятся под международными санкциями с марта 2014 года.

Резников заверил, что Минреинтеграции будет инициировать против причастных к продаже национальные санкции, судебное преследование, в частности в международных судах, и обращаться к международным партнерам для ужесточения санкций против причастных.