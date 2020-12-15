По состоянию на 15 декабря в больницах Николаева находятся 325 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В частности, в медучреждениях города находится 392 человека с подтвержденным COVID-19 и 325 с подозрением:

Городская больница №1 (150 коек) — 154 больных COVID-19 и 35 с подозрением;

Городская больница №3 (200 коек) — 116 больных и 119 с подозрением;

Городская больница №5 (230 коек) — 106 больных и 162 с подозрением;

Городская детская больница №2 (50 коек) — 5 больных и 8 с подозрением;

Родильный дом №1 (60 коек) — 11 пациентов с COVID-19 и 1 с подозрением.

Напомним, что по состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.