По состоянию на 15 декабря в больницах Николаева находятся 325 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 392 человека с подтвержденным COVID-19 и 325 с подозрением:
Напомним, что по состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на 15 декабря в больницах Николаева находятся 325 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 392 человека с подтвержденным COVID-19 и 325 с подозрением:
Напомним, что по состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.