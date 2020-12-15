На улице Соборной в Николаеве демонтировали 70 рекламных конструкций с опор наружного освещения.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

Кроме этого, по словам директора антикоррупционного департамента горсовета Андрея Ермолаева, в следующем году работы по демонтажу такого рода рекламных конструкций продолжатся.

— Недавно обратились к предпринимателям с просьбой самостоятельно убрать свою собственность. но понимания не нашли. Поэтому демонтировали в принудительном порядке. На мой взгляд, Соборная без этого визуального мусора выглядит лучше. В следующем году уборка рекламы со столбов продлится, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, в начале декабря 2020 года директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что по городу демонтируют все рекламные конструкции с электрических столбов. Позже, спустя несколько дней, вдоль проспекта Центрального, от спортшколы «Надежда» до улицы Соборной, демонтировали рекламу на 65 столбах.