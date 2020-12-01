Директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что по городу демонтируют все рекламные конструкции с электрических столбов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.

В частности, Андрей Ермолаев обратился к владельцам конструкций и призвал самостоятельно убрать рекламу.

— Мало того, что законом о рекламе прямо запрещено размещение различной рекламы на электроопорах, так ещё и эстетический вид её весьма сомнителен. Поэтому в ближайшее время мы планируем снимать такую всю рекламу со столбов и я обращаюсь к владельцам таких конструкций: в самое ближайшее время, пожалуйста, уберите рекламу со столбов, иначе мы её снимем сами. Всего хорошего, не переключайтесь, - сказал Андрей Ермолаев.