Европейский союз выделил 607 миллионов долларов для международной инициативы COVAX. Эти средства пойдут на вакцины против коронавируса для бедных стран.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, пишет РБК-Украина.

Вакцины будут предоставлены бедным странам Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов, а также восточных и южных странах Европы.

— Совместная поддержка Европейской комиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать один миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов, - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно программе COVAX к концу 2021 года должны быть доставлены 2 миллиарда доз в 92 страны для как минимум 20% наиболее нуждающихся.

Напомним, что вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.