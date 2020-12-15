Во вторник, 15 декабря, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета глава областного совета Анна Замазеева предложила пересмотреть пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Депутаты не внесли своих предложений, указанный пункт остался без изменений, - сообщает корреспондент НикВести.

Изначально Анна Замазеева предложила закрывать лишь комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.

— Относительно закрытых комиссий. У меня предложение, все знают, что общественность сейчас изучает этот вопрос, мы оговорили, какие у нас бывают аргументы, чтобы проводить закрытые комиссии, мне кажется, что сейчас снова нужно поднять этот вопрос. Вообще считаю, что закрытой может быть лишь комиссия по вопросам депутатской этики, - пояснила Анна Замазеева.

После этих слов депутат от «Слуги народа» Иван Кухта призвал коллег поддержать предложение главы областного совета.

В аппарате совета сразу пояснили, что ограничения в доступе на комиссию касаются совокупности условий, прописанных в статье 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации»: вопросы национальной безопасности, когда ущерб от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении.

После услышанного Анна Замазеева отозвала свое предложение.

— Это будет аргументировано, будет сообщено прессе. Хорошо, тогда мы не возвращаемся к этому вопросу, оставляем. Вы принимаете решение как есть, так? – спросила она.

На этом обсуждение вопроса закончилось.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Ранее депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.