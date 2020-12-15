В коммунальном некоммерческом предприятии Николаевского городского совета «Родильный дом №1», перепрофилированном для беременных с COVID-19, за весь период пандемии заболевание подтвердили у 65 рожениц.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказала главная специалистка отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения Николаевской ОГА Светлана Щербина.

– Почти 118 женщин с марта 2020 получили помощь. Из них с подтвержденным коронавирусом 65 рожениц, у остальных 53 женщин было подозрение, - рассказала Светлана Щербина.

Сейчас в условиях пандемии женщины рожают в индивидуальных родильных залах, где и находятся там вместе с ребенком к моменту выписки. Относительно партерских родов медик отметила, что Минздраве нет приказов об их запрете. То есть, если партнер не имеет симптомов коронавируса, он может находиться во время родов, с учетом Соблюдения противоэпидемического режима.

Также она отметила, что если женщина заболела ОРВИ во время беременности, ей необходимо связаться с семейной врачом для обсуждение с ним лучшего способа получения помощи.

– Ответственность за состояние здоровья и течение беременности несет не только врач акушер-гинеколог, но и сама женщина, - отметила Светлана Щербина.

Напомним, по состоянию на 10:00 15 декабря в Николаевской области зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19.