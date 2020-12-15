Александр Гайду, народный депутат Украины

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада на заседании приняла изменения в Бюджетный кодекс 4100-д по сохранению местного акциза на топливо, что позволит бюджету города Николаева получать до 100 миллионов гривен ежегодно.

«За» проголосовало 311 депутатов, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.

– Акциз остается в громадах. Парламент поддержал акциз на топливо в местных бюджетах, проголосовав за соответствующую поправку к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины № 4100-д. Спасибо коллегам за поддержку и понимание, - написал Александр Гайду.

По словам народного депутата Украины, ранее к нему обратился Николаевский городской голова Александр Сенкевич с просьбой поддержать инициативу, поскольку топливный акциз является важным источником наполнения бюджетов территориальных общин, а убыток местных бюджетов мог составить 7,5 миллиарда гривен.

В частности, полученные средства идут на реконструкцию и содержание дорог и улиц, сетей наружного освещения, капремонты, покупку системы видеонаблюдения на улицах для контроля за общественным порядком, а также на финансирование мероприятий по стабилизации и развитию общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что президент подписал изменения в бюджет, предусматривающие строительство объездной дороги в Корабельном районе.