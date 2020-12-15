Компания Apple планирует произвести около 96 миллионов iPhone в первом полугодии следующего года, что является приростом в 30% к производству этого года.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Apple будет наращивать свое предложение iPhone на рынке в связи со спросом на первые в линейке смартфоны с технологией 5G.

Техгигант заказал у своих поставщиков около 96 миллионов единиц iPhone, в частности последнюю представленную линейку iPhone 12 и его предшественников Phone 11 и iPhone SE. Однако в разговоре с изданием приближенные к процессу лица подчеркнули нехватку основных компонентов во всей области, в связи с чем намерения компании могут не осуществиться в полной мере.

В годовом плане, который Apple предоставила поставщикам, речь идет о производстве 230 миллионов смартфонов в следующем году - это на 20% больше нынешних показателей.

С 2018 года продажи смартфонов компании уменьшались в объемах, но с выходом последней линейки с 5G спрос на iPhone начал снова расти.

Негативный тренд в продажах связан с двумя отраслевыми факторами: значительной конкуренцией китайского гиганта Huawei и нехваткой основных компонентов для производства. Производители комплектующих стараются обеспечить себе как можно больше таких элементов, особенно полупроводников и дисплеев, перед вспышкой спроса после пандемии.

Компания также готовит масштабное производство линейки MacBook Pro и iMac Pro.

Ранее компания Apple сообщила, что готова бесплатно отремонтировать небольшую часть телефонов iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея.