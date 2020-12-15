По итогам 2020 года в Италии могут зафиксировать свыше 700 тысяч смертей. Это наивысший показатель со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил президент национального статистического агентства ISTAT Джан Карло Блангиардо, передает ANSA.

В частности, по оценкам статистической службы, в этом году в Италии будет зафиксировано свыше 700 тысяч смертей.

– Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в последний раз в Италии произошло в 1944 году в разгар Второй мировой войны, - отметил Блангиардо.

Он также уточнил, что в 2019 году в Италии было зафиксировано 647 тысяч смертей.

Отметим, в 1944 году население Италии составляло почти 45 млн человек. На сегодня население этой страны оценивается в свыше 60 млн.

Напомним, 14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса COVID-19 от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте скончался премьер-министр королевства Эсватини (ранее — Свазиленд, — прим.) Амброз Дламини.