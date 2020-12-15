Роман Абрамовский и Сергей Бессараб

В Верховную раду поступило заявление об отставке от министра экологии и министра ветеранов — Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Народные депутаты планируют рассмотреть этот кадровый вопрос уже завтра, 16 декабря.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на сегодняшнем заседании Рады, передает РБК-Украина.

— Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров — от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины, — заявил Дмитрий Разумков.

Кроме того, глава парламента попросил профильные комитеты собраться завтра утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки этих министров.

— Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания, — заявил он.

Ранее Кабинет министров решил уволить председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.