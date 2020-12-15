Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Об этом сообщили в Кремле, передает Украинская Правда.

Орден вручен за «выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».

На сайте Кремля опубликовали поздравление Бориса Грызлова с 70-летием.

Он является представителем России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее западные спецслужбы сообщили, что российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин.