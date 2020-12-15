Украина рассчитывает на помощь Всемирной организации здравоохранения в борьбе против пандемии COVID-19 и обеспечении доступа к эффективных, качественным и безопасным вакцинам от коронавируса.

Эти темы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднял в ходе встречи с главой Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге во вторник, 15 декабря в Киеве, сообщает пресс-служба МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, обновленная двухлетняя программа о сотрудничестве между Украиной и Европейским бюро ВОЗ «открывает новые возможности привлечения международной поддержки для преодоления эпидемии коронавируса в нашем государстве».

— Мы стремимся максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от COVID-19, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Доктор Ханс Клюге заверил, что усилия ВОЗ направлены на эффективное противодействие пандемии, преодолении ее социально-экономических последствий и укрепления украинской системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.