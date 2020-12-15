Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

Максим Степанов детализировал свое предыдущее заявление о том, что Украина получит первые прививки в первом квартале 2021 года.

— Мы очень рассчитываем, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас пытаемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале, — сообщил Максим Степанов.

Минздрав Украины уже провел переговоры насчет стратегии хранения вакцин, некоторые из которых, например разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах в -80°C, с промышленными предприятиями страны с холодильными мощностями, добавил министр.

— Около 1 млн доз мы будем в состоянии хранить, — заявил Максим Степанов.

По словам Максима Степанова, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Минздрав может «очень четко проконтролировать»: медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин разработки этой компании.

Минздрав планирует вакцинировать около 21 миллиона украинцев.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшилось количество тестов на коронавирус, но выросло количество тяжелых случаев заболевания COVID-19, в том числе среди людей 30-40 лет.