Голоса за бюджет на 2021 год отдали народные депутаты от партии «Слуга народа», депутатских групп «Довіра», «За майбутє», внефракционные депутаты и половина депутатов фракции партии «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованые на сайте Верховной Рады.

«Слуга народа» — 225 из 246 депутатов фракции (остальные отсутствовали, не голосовали или воздержались, «против» - ни одного голоса);

Отметим, что из всех николаевских нардепов только Ирина Аллахвердиева не голосовала за бюджет, она отсутствовала. Остальные проголосовали «за»: Максим Дырдин — «за», Александр Гайду — «за», Игорь Копытин — «за», Артем Черноморов —«за», Александр Пасечный — «за», Игорь Негулевский —«за».

ОПЗЖ - 0 из 44 (11 голосов «против», остальные — «воздержались», отсутствовали или не голосовали);

«ЕС» — 0 из 27 (двое не голосовали, остальные — «против»);

«Батькивщина» — 12 из 24 (остальные отсутствовали, «против» — ни одного голоса);

«Голос» — 0 из 20 (один голос «против», остальные воздержались или отсутствовали);

«За майбутнє» —21 из 24 (остальные отсутствовали или не голосовали);

«Довіра» —20 из 20;

Внефракционные депутаты —11 из 18 («против» — нардеп Гео Лерос, остальные отсутствовали или не голосовали).

Как известно, вчера, 15 декабря, Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.