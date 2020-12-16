По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 25287 (+538) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1145 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 288, всего выздоровели - 11223. Умерло всего от последствий COVID-19 - 412, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 25287 (+538) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1145 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 288, всего выздоровели - 11223. Умерло всего от последствий COVID-19 - 412, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.