По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 25287 (+538) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 17236 (+326)

Первомайск - 883 (+21)

Южноукраинск - 794 (+26)

Вознесенск - 703 (+6);

Очаков - 400 (+13)

Арбузинский район - 195 (+4)

Баштанский район - 344 (+27)

Березанский район - 307 (+12)

Братский район - 153;

Березнеговатский район - 139 (+5);

Веселиновский район - 237 (+2)

Витовский район - 864 (+34)

Вознесенский район - 232 (+3)

Врадиевский район - 189 (+1)

Еланецкий район - 108;

Доманевский район - 243 (+12)

Казанковский район - 298 (+22)

Кривоозерский район - 223;

Николаевский район - 310 (8);

Новобугский район - 185;

Новоодесский район - 395 (+1)

Очаковский район - 168 (+4)

Первомайский район - 357 (8);

Снигиревский район - 324 (3).

Заболевание COVID-19 установлен в 1145 (+14) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 288, всего выздоровели - 11223. Умерло всего от последствий COVID-19 - 412, за сутки - 6.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.